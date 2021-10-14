Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до шести

Шесть человек получили смертельные ранения в ходе перестрелки в ливанском Бейруте, свыше 60 пострадали, сообщает в четверг телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники.

В настоящий момент перестрелки в городе продолжаются, местами вспыхивают пожары.

Несколько часов назад ливанская армия начала размещать на улицах Бейрута бронетехнику, призвав людей покинуть районы Эт-Тайюни и Бадаро на западе города, где неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и военным патрулям. Командование ВС республики предупредило, что армия намерена открывать огонь на поражение по любому прохожему, который появится на улице с оружием. Сейчас военные прочесывают нижние этажи зданий, где могут находиться вооруженные лица, а также ведут наблюдение за крышами близлежащих домов.

Военные также предупредили, что ни одна из брошенных гранат не разорвалась, поэтому в ближайшее время они намерены произвести контролируемый взрыв.