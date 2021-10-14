Путин назвал санкции способом «подрыва» законных правительств в странах ЕАЭС

Ограничительные меры против стран Евразийского экономического союза являются способом «подрыва» законных правительств этих государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выступил на саммите ЕАЭС, где прокомментировал санкции в отношении стран-участниц объединения. По его словам, ограничения применяются не только в экономических целях.

«Некоторые государства-члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциями со стороны некоторых стран», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что ограничения создают социальные, политические и экономические проблемы, а также усугубляют уже имеющиеся трудности.

На сегодняшний день ряд стран Запада и их союзники ввели рестрикции против России и Белоруссии. Армения, Казахстан и Киргизия тоже входят в список стран ЕАЭС.