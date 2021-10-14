Экономист Табах: евро и юань подрывают позиции доллара на мировой арене

Эпоха американского доллара подходит к концу, отметил в комментарии «360» экономист Антон Табах.

Временной отрезок из двадцати лет отчетливо показывает, что позиции американской национальной валюты уже не столь прочные, как ранее. На это влияет растущая популярность евро и юаня, считает эксперт.

Помимо этого, сила доллара гаснет параллельно с использованием Вашингтоном санкций, которые делают отношения с американской финансовой системой более сложными, отмечает Табах.

«Штаты добавляют ослабления позиций своей национальной валюты. Сказываются санкции, осложнение взаимодействия с американской финансовой системой, наслоение разного рода политических ограничений», — указывает собеседник издания.

Хорошо известно, что доллар всегда был востребован, так как бонды США были наиболее надежны, а транзакции в долларах являлись достаточно простыми и одинаковыми, где бы не совершалась операция, однако, добавляет финансист, сейчас ситуация начинает меняться.

«Но этот процесс очень долгоиграющий, поэтому речь не идет о том, что что-то случится завтра, через три месяца, полгода или год, — это практически гарантировано», — объяснил Табах, подчеркивая, что кардинальные изменения на рынке могут случиться через десятилетия.

Российский президент Владимир Путин также считает, что доллар теряет влияние. О том, что валюта подрывает свои позиции в качестве глобального платежного средства, он рассказывал в интервью CNBC.