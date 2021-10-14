Сергея Меликова избрали главой Республики Дагестан

Народное собрание Республики Дагестан избрало Сергея Меликова главой региона. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Депутаты народного собрания Дагестана VII созыва выбирали главу республики в четверг, 14 октября. Президент России Владимир Путин ранее предложил трех кандидатов на эту должность.

«Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан», — сказал председатель счетной комиссии Артур Исрапилов.

Российский лидер ранее принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста руководителя региона и назначил его своим советником. Сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана.