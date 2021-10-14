Милонов резко отреагировал на шутку Нурмагомедова о медали для Макгрегора

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову после его шутки о медали для соперника Конора Макгрегора. Политик раскритиковал поступок спортсмена.

Милонов резко отреагировал на поступок Нурмагомедова. Депутат попросил российского спортсмена не разжигать межнациональную рознь. Об этом передает телеканал «360».

«Ну, что же ты, дорогой Хабиб, сравнил себя просто с уродами какими-то, неужели ты думаешь, что можно сравнить спортсмена, который честно побеждает в октагоне или на ринге, с какими-то ублюдками, которые избивают слабого парня втроем на одного. Сравнение явно неудачное», — высказался депутат.

Он добавил, что Нурмагомедов победил Макгрегора в честном поединке. По его мнению, данное событие не следует сравнивать с неприятным инцидентом, который произошел в московском метро.

Нурмагомедов ранее пошутил, что Макгрегору необходимо вручить медаль от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, потому что его «тоже избили толпой дагестанцы». Таким образом, он, по всей видимости, намекнул на поступок Юрия Ковалева, на которого напали в московском метро из-за попытки вступиться за женщину, а также на последствия своего боя с ирландцем, после которого произошла массовая драка.