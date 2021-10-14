Путин назначил Разинкина первым заместителем генпрокурора России

Решением президента России Владимира Путина должность первого заместителя генерального прокурора России занял Анатолий Разинкин. Соответствующий указ в четверг появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Анатолий Разинкин находился на посту заместителя генпрокурора.

«Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора РФ, освободив от занимаемой должности», — отмечается в указе Путина.

Место первого заместителя главы Генпрокуратуры России ранее освободил из-за достижения пенсионного возраста Александр Буксман. Также известно, что Путин назначил прокурором Тувы Сергея Дябкина, Волжским межрегиональным природоохранным прокурором — Александра Илюшина, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором Елену Макушенко. Президентский указ вступил в силу 14 октября.