Песков сообщил о готовности Кремля перейти к решительным мерам по борьбе с COVID-19

Власти России готовы перейти к решительным действиям в борьбе с коронавирусом, если инфраструктура не сможет справляться с потоком заболевших. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в стране за последние почти два года удалось наработать определенный опыт. Сейчас в России задействована вся медицинская инфраструктура, а также доступно больше технологий, протоколов лечения и других возможностей.

«Пока в определенных регионах инфраструктура не захлебывается, справляется, так оно и будет продолжаться», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также отметил необходимость продолжать разъяснять населению важность вакцинации от COVID-19. Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что власти регионов принимают собственные решения исходя из своих полномочий и эпидемиологической ситуации.