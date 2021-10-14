Российский оперштаб объявил об открытии авиасообщения с девятью странами с 9 ноября

Специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что с 9 ноября Россия открывает авиасообщение с девятью странами.

Согласно информации оперативного штаба, авиасообщение между Россией и Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией будет возобновлено с 9 ноября 2021 года. Также в этот день будет увеличено количество рейсов со странами, куда уже открыты перелеты. Среди них Франция, Германия, Испания, Албания и другие государства.

Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на авиарейсы из России в египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Самолеты будут отправляться из российских международных авиагаваней, откуда разрешены вылеты.