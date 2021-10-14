Песков назвал безответственным отказ от вакцинации против COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции является безответственным решением.

Представитель Кремля добавил, что граждан необходимо продолжать информировать о важности участия в прививочной кампании. Отказ от вакцинации влияет на уровень смертности от заболевания. По мнению Пескова, важно открыто говорить о заболеваемости и количестве летальных исходов на фоне пандемии.

«Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», — подчеркнул представитель Кремля.

Процедура вакцинации доступна жителям всех регионов России. Прививку можно сделать в поликлиниках или пунктах вакцинации, которые организованы в торговых центрах и других общественных местах. Для укола используют одну из четырех отечественных вакцин, которые прошли государственную регистрацию и клинические исследования.