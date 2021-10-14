Захарова предупредила о возможности обострения конфликта между Белградом и Приштиной

Ситуация в Сербии рискует обернуться открытыми столкновениями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, агрессивная позиция Приштины только привносит дополнительные трудности в налаживание и без того непростого диалога с Белградом.

«Предупреждаем: такая линия Приштины и невнятная реакция ее внешних "кураторов" неизбежно провоцируют скатывание к открытому столкновению, уничтожают предпосылки к продолжению диалога сторон», — сказала она.

Вместе с тем Захарова напомнила, что подвластный НАТО международный контингент несет ответственность за сохранение мира в регионе.

Ранее стало известно, что сербские жители Косово устроили акцию протеста из-за полицейских рейдов в продуктовые магазины. Для стабилизации ситуации на место прибыл президент Сербии Александр Вучич.