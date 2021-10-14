Меркель на коне. Уходящей в отставку канцлеру Германии установили памятник

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в ближайшие месяцы покинет свой пост, установили памятник в небольшой баварской деревне Этсдорф, сообщает немецкое издание Spiegel. Глава правительства восседает на коне без седла и поводьев перед музеем Tempel-Museum. Руки ее сложены в фирменном жесте.

Автором безмолвной Меркель стал немецкий скульптор Вильгельм Кох. Он рассказал, что идея зародилась в его голове еще в начале лета. А ее реализация — это «не политическая дань, а личная».

«Вне зависимости от политики, госпожа Меркель — это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг выгружали госпожу Меркель из трейлера перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась. Вряд ли найдется человек, имеющий такую ​​узнаваемую ценность в Германии», – поделился скульптор.

Global Look Press / Daniel Karmann / dpa

Высота скульптуры достигает 2,7 метра. Ее создали из бетона с помощью 3D-принтера. Лошадь под канцлером относится к породе «американский квотерхорс» — таких часто можно встретить в коротких забегах на скачках.

При этом Кох отметил, что создавал памятник не без доли иронии. По его словам, в мире сложно найти политика, которого можно было бы изобразить верхом на коне за исключением российского президента Владимира Путина, 45-го президента США Дональда Трампа, и «выходца из Северной Кореи» (лидера КНДР Ким Чен Ына).

«Такая фигура всадника очень интересна, потому что она предлагает множество ссылок, от исторических до современных. В этом был прежде всего мой художественный интерес, как скульптора. Интерпретация госпожи Меркель меня не очень интересовала», – отметил Кох.

Немецкий скульптор также добавил, что у статуи нет пьедестала, потому что канцлер Германии, на его взгляд, «очень скромная».