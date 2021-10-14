Baijiahao определило три страны с «иммунитетом» к военной агрессии США

США никогда в полной мере не осознавали важность всеобщего мира, о чем свидетельствуют многочисленные войны, к которым Вашингтон так или иначе был причастен, заявили авторы китайского издания Baijiahao.

Конечно, со времен Второй мировой войны соизмеримых боевых столкновений в мире не было, однако локальные вооруженные конфликты чуть ли не повсеместное явление, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Авторы Baijiahao обратили внимание, что при внимательном изучении каждой локальной войны так или иначе можно найти следы Соединенных Штатов. Это в очередной раз подтверждает распространенное мнение, что Вашингтон, чувствуя себя мировым лидером, развязывал войны в других странах и вмешивался во внутренние дела суверенных государств ради собственной выгоды, рассуждают журналисты.

«Это очень противно. Более того, один американский генерал однажды сделал очень высокомерное заявление. Он осмелился сказать, что Америка может пойти войной против любой страны мира», — пишет Baijiahao.

Впрочем, существуют как минимум три государства, у границ которых смелость США заканчивается. Американцы никогда не развяжут войну с Россией, уверены авторы. Несмотря на десятилетия напряженных отношений между державами, полномасштабного военного конфликта не случится, поскольку Россия обладает внушительным вооружением, в том числе ядерными боеголовками и передовым ракетным.

Федеральное агентство новостей /

«США опасаются этого и не осмелятся действовать опрометчиво», — говорится в статье.

Второй страной с «иммунитетом» от воинственных Соединенных Штатов авторы назвали Швейцарию. За многие годы существования республика заработала репутацию страны, которая держит нейтралитет. Даже во времена Первой и Второй мировых войн Берн занимал позицию невмешательства. Кроме того, Швейцария никогда не инициировала войн против кого-либо. Тем самым государство смогло заработать определенный авторитет.

Однако ключевым сдерживающим Вашингтон фактором являются вовсе не заслуги республики. Широко известно, что швейцарские банки пользуются популярностью у богатейших и высокопоставленных людей со всего мира. Если Вашингтон развяжет конфликт с Берном, то окажется «врагом номер один» для всей планеты, предполагают эксперты.

Третья страна, к которой американцы не подступятся — Афганистан. По мнению авторов Baijiahao, провальная 20-летняя операция НАТО слишком больно ударила по карману и репутации США. Повторять своей ошибки Вашингтон больше не осмелится, даже несмотря на свое военное превосходство над южноазиатским государством, резюмировали журналисты.