Песков указал, что Нуланд и Ушакову удалось достигнуть понимания на переговорах в Москве

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пришли к некоторому соглашению, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал переговоры сторон в Москве.

Американская чиновница находилась с визитом в России с 11 по 13 октября. В ходе поездки она встретилась с рядом официальных лиц РФ. По словам Пескова, Нуланд и Ушаков частично достигли общего представления в вопросе будущих взаимодействий президента России Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом.

«Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы проинформируем об этом», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Помимо этого, Песков заметил, что на встрече Ушакова и Нуланд не обсуждался вопрос ракет средней и меньшей дальности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона. Пока речи о разрешении противоречий между сторонами не идет, однако подвижки все же есть, отметила дипломат.