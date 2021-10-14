Российские власти снимают ограничения на перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в курортные города Египта. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в четверг, 14 октября.

Согласно сообщению оперштаба, принято решение снять имеющиеся ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из российских городов в египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, с 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщения с другими странами.

Таким образом, россияне смогут отправиться на Багамы, а также в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Тайланд. Однако для этого необходимо уточнять индивидуальные требования каждой страны.