Сотрудники ФСБ задержали в семи регионах России причастных к финансированию террористов

Задержаны 14 человек, причастных к спонсорству террористов, действующих в Сирии. Злоумышленники находились в семи регионах России, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Силовики вычислили местонахождение 14 лиц, подозреваемых в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» в семи регионах страны. В этот список вошла Москва, Республика Дагестан, Хабаровский край, Курганская, Пензенская, Ульяновская и Самарская области.

Известно, что группировка действует на территории Сирии. ФСБ установила, что злоумышленники, основываясь на своей идеологии, отправляли денежные средства на обеспечение боевиков.

«При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература», — рассказали в ЦОС.

В отношении пяти человек были возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности. Ведется дальнейшее расследование.