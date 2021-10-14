Путин призвал создать условия, чтобы женщинам не приходилось выбирать между семьей и работой

Женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией, однако для этого необходимо работать над созданием условий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, женщины играют все более значимую роль в решении задач, которые появляются перед обществом на фоне динамично меняющегося мира. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

«Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль», — отметил российский лидер.

Среди таких задач Путин выделил вопросы устойчивого экономического развития, глобального климата, проблемы экологии, защиты окружающей среды и ряд других целей, в том числе и те, что относятся к сфере образования.