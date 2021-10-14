Бастрыкин сообщил, что пермский стрелок полностью признал вину

Глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что студент, обвиняемый по делу о стрельбе в Перми, полностью признал свою вину.

Председатель ведомства в интервью РИА Новости добавил, что следствие ходатайствует перед судом об избрании Тимуру Б. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Студент первого курса, который открыл стрельбу в Пермском университете, находится в стационаре в тяжелом состоянии, но он в сознании. Первыми, о ком спросил пациент, когда пришел в себя — были его родители. Стрелок задал вопрос, есть ли они у него и где в настоящее время находятся.

Тимур Б. ворвался в здание с оружием и убил шесть человек. Пострадали более 40. Семеро раненых были оперативно доставлены в московские клиники для дальнейшего лечения.