Заслуженный тренер России Плющев назвал странным приглашение Ковальчука менеджером в сборную

Заслуженный тренер России Владимир Плющев резко высказался о возможном включении форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на пекинскую Олимпиаду 2022 года. Специалист выразил сомнение насчет того, что Ковальчук сможет что-то посоветовать Александру Овечкину или Евгению Малкину.

«Если Ковальчук действительно войдет в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее», — подчеркнул Плющев в интервью «Чемпионату».

По его мнению, будет странно взять на такую должность Ковальчука, несмотря на то, что хоккеист красивый и успешный. Плющев считает, что над российским хоккеем экспериментируют, а это может плохо закончиться. Он также обратил внимание, что тренер должен обладать незыблемым авторитетом, а не быть ровней игрокам, хоть и топовым.

«Кому Ковальчук будет подсказывать? Овечкину? Малкину? Они такие же гранды, как и он. Тренер — авторитет», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что Ковальчук войдет в тренерский штаб сборной России на ОИ-2022 в Пекине. Отмечалось, что нападающий станет менеджером команды по подбору хоккеистов.