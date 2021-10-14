Мурашко предложил пожилым врачам вернуться к работе из-за высокой нагрузки на здравоохранение

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости вернуться к работе врачам старше 60 лет из-за повышенной нагрузки на систему здравоохранения.

Часть медицинских работников в возрасте старше 60 лет находились на самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции. Мурашко призвал врачей вернуться к работе, так как на систему здравоохранения сейчас оказывается высокая нагрузка.

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», — подчеркнул министр.

Обращение с просьбой продолжить работу касается медиков, которые уже прошли процедуру вакцинации, объяснил Мурашко в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья. В настоящее время прививку сделали 42% россиян в возрасте 60 лет и старше.

Оперативный штаб ранее обновил статистику по коронавирусу. Российские врачи зафиксировали инфекцию у 31 299 человек за последние сутки.