Лавров сообщил об изучении возможностей для контактов президентов России и США

Москва и Вашингтон рассматривают предположительные графики будущих встреч президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Недавно официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о подвижках в отношениях сторон. По словам дипломата, нельзя говорить о решении общих проблем, однако некоторый прогресс есть.

Сергей Лавров также прокомментировал контакты между лидерами РФ и США. Глава МИД выступил с заявлением на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

«Мы в целом и в ходе моих контактов с госсекретарем (США Энтони. — Прим. ред.) Блинкеном, и на уровне наших заместителей рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов наших президентов. Есть абсолютно очевидное взаимное стремление такие контакты развивать», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее стала известна стоимость встречи Путина с Байденом в Женеве, передает телеканал «360». По информации издания, организация переговоров обошлась не менее чем в десять миллионов долларов.