Мурашко заявил, что рост числа заражений COVID-19 связан с низкими темпами вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, с чем связан рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в стране.

Глава Минздрава считает, что прежде всего статистика по коронавирусу в России зависит от хода прививочной кампании. По его словам, рост числа заражений связан с нежеланием людей прививаться.

«В первую очередь рост заболеваемости COVID связан с поведением населения и вакцинацией», — рассказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Стоит отметить, что вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. В России данная медицинская процедура является бесплатной.

Напомним, ранее Мурашко призвал россиян пройти вакцинацию от вируса гриппа. По словам министра, в стране ожидается напряженный сезон гриппа, поэтому гражданам следует сделать прививку.