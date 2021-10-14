Прививку от коронавируса сделали 42% жителей России старше 65 лет

Свыше 40% жителей России в возрасте старше 65 лет прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прививку от коронавируса сделали 42% пожилых граждан России, отметил Мурашко. Он дополнил, что необходимо активно вовлекать граждан в иммунизацию. Всего в России завершили цикл вакцинации свыше 42 млн жителей.

Прививочная кампания организована во всех российских регионах. Пройти процедуру вакцинации можно, выбрав один из четырех препаратов, среди которых «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Прививка снижает риск заражения коронавирусом и защищает от развития тяжелой формы заболевания. Вакцинация проходит в поликлиниках и прививочных пунктах, которые находятся в торговых центрах и других общественных местах.