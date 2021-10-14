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Новым премьером Норвегии станет лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере

Новым премьером Норвегии станет лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере

Главу норвежской Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стере назначили на должность премьер-министра страны. Решение вступит в силу с 12:00 (13:00 по Москве).

Стере представляет политическое объединение, одержавшее победу на выборах в парламент. Оно лидировало с результатом в 26,4% голосов, на втором месте оказалась Консервативная партия с 20,5%.

Пресс-служба Правительства Норвегии прокомментировала состав нового кабмина. Соответствующее сообщение распространили 14 октября.

«Новое правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 мск). Премьер-министр — Йонас Гар Стере», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Йонас Гар Стере выступил с инициативой наладить российско-норвежские связи. В Осло не должны отказываться от переговоров с Москвой в случае возникновения проблем, подчеркнул политик.