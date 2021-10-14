Новым премьером Норвегии станет лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере

Главу норвежской Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стере назначили на должность премьер-министра страны. Решение вступит в силу с 12:00 (13:00 по Москве).

Стере представляет политическое объединение, одержавшее победу на выборах в парламент. Оно лидировало с результатом в 26,4% голосов, на втором месте оказалась Консервативная партия с 20,5%.

Пресс-служба Правительства Норвегии прокомментировала состав нового кабмина. Соответствующее сообщение распространили 14 октября.

«Новое правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 мск). Премьер-министр — Йонас Гар Стере», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Йонас Гар Стере выступил с инициативой наладить российско-норвежские связи. В Осло не должны отказываться от переговоров с Москвой в случае возникновения проблем, подчеркнул политик.