Ученые Университета Кента связали запах смерти с путресцином

Запах приближающейся смерти смог определить ученый Арно Висмар из школы психологии Университета Кента в Великобритании.

По словам специалиста, он провел эксперимент, в котором давал добровольцам понюхать некоторые вещества. Участникам исследования были предложены путресцин, аммиак и вода. В ходе работы выяснилось, что непреодолимую тревогу у участников исследования вызвал только запах первого компонента. Однако респонденты заявили, что никогда не сталкивались с ним.

Висмар объяснил, что в процессе смерти освобождается много ароматов. Одним из них и является путресцин.

Он подчеркнул, что «запах смерти» является не предвестником трагичного исхода, а сигналом, предупреждающим об угрожающей организму опасности. Такой аромат дает повод для поиска источника тревоги.

Ученые британского Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго узнали, почему часть населения Земли может оказаться невосприимчивой к COVID-19. По их мнению, ответ на этот вопрос можно найти в генетике и наследственности.