Королева Великобритании признала Крым российским в письме школьникам из Севастополя

Королева Великобритании Елизавета II написала письмо учащимся «Малой академии наук» в Севастополе. Весточка от Ее Величества пришла в ответ на письма воспитанников учебного заведения, которые пытались связаться с ней три месяца назад.

Монарх поблагодарила школьников за «привет». Также королева порадовалось тому, что в российских школах изучают английский язык. В дополнение к письму Елизавета II приложила несколько листовок с информацией о монаршей семье.

Воодушевленные весточкой из Букингемского дворца преподаватели и ученики севастопольской академии заявили, что планируют открыть целую рубрику «Пишем письма королевской семье». В рамках этого проекта следующее послание из России отправится принцу Уилльяму и его супруге Кейт Мидлтон.

instagram.com / @man_sevastopol92

Пока крымчане пишут новые «приветы», ответ Елизаветы II уже вызвал резонанс по другой причине. На конверте королевского послания в графе «адрес» рядом с городом Севастополь указана страна-получатель Россия.

Украина пока никак не отреагировала на неожиданный поступок Ее Величества. Даже на печально известном сайте «Миротворец», куда вносят и за меньшие «проступки», чем «вопрос принадлежности Крыма», королева Великобритании пока не фигурирует.