Советник главы Крыма пожаловался на травлю в Сети после призыва к вакцинации

Советник главы Крыма Олег Крючков пожаловался на то, что его затравили в интернете после того, как он «всего лишь призвал людей к вакцинации».

Ранее политик опубликовал в Facebook пост со словами «вы умрете», адресованный тем, кто не хочет прививаться от COVID-19. Позже публикация была удалена, но ее скриншот успел распространиться в Сети.

«Скорая не доедет, бригады на разрыв. Или вам просто не успеют дать кислород. Врачи падают! Койки в коридорах! Хотите умереть? Выберите способ легче: петля, газ, утопитесь на хрен! Не занимайте койки, если вам наплевать на свою жизнь! Уйдите сами или сделайте прививку!», – написал Крючков.

Сегодня, 14 октября, советник Аксенова сообщил, что пост был не удален, а заблокирован. Причем не только в Facebook, но и в Instagram. Кроме того, он пожаловался, что в Telegram его «атакуют сотни ботов».

При этом от сказанных ранее слов Крючков отказываться не стал. Напротив, подлил масла в огонь, назвав «предателями» тех, кто, не имея медицинских противопоказаний, отказывается от вакцинации. Эти люди, по мнению Крючкова, угрожают не только безопасности окружающих, но и всей системе здравоохранения.

«Я написал, что если человек не прививается и не заботится о своем здоровье, то видимо наплевательски относится к своей жизни и не любит ее. Поэтому гораздо легче уйти из жизни другими способами, чем умереть в мучениях в красной зоне от того, что легких нет и тебе нечем дышать», – оправдался чиновник.

Prt Scr facebook.com / Олег Крючков

Автор поста назвал историю «отличной», поскольку после его радикальных слов десятки людей якобы написали, что сделали прививку. Теперь они «не умрут от ковида», резюмировал советник главы Крыма.

Отметим, на полуострове с 3 октября отмечено уже несколько антирекордов по ежесуточному приросту зараженных вирусом. Минувший день не стал исключением и вновь обновил исторический максимум — 531 заболевший. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в Крыму заражены более 9,5 тысяч человек. 381 из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.