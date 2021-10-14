Датский исламист с луком и стрелами устроил массовое убийство в Норвегии

В Норвегии в ночь с 13 по 14 октября произошло необычное массовое убийство — 37-летний гражданин Дании с луком напал на прохожих в городе Конгсберг. Его жертвами стали пять человек, точное количество пострадавших — неизвестно, передает норвежское издание NRK со ссылкой заявление местной полиции.

«Есть несколько раненых», — заявил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

Мужчина был оперативно задержан и доставлен в город Драммен для выяснения обстоятельств. По какой статье будут классифицироваться действия стрелка, полиция пока не сообщила.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, но норвежские правоохранители не исключают версию о теракте. Впрочем, телеканал TV2 со ссылкой на свои источники сообщил, причиной отстрела норвежцев могла стать ненависть на религиозной почве. Следствие полагает, что сообщников у убийцы не было.

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Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, выступая на пресс-конференции в Осло, назвала происходящее «ужасным событием» и пообещала, что для расследования резонансного дела будут задействованы «все имеющиеся ресурсы».

Ранее известный российский ученый Евгений Понасенков поддержал борьбу Норвегии против исламизации.