Глава «Альянса врачей» Васильева получила год ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы приговорил главу «Альянса врачей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по «санитарному делу».

Васильеву признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, сообщили в пресс-службе суда.

В соответствии со ст. 53 УК РФ («Ограничение свободы»), Васильевой запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, менять место жительства без разрешения, покидать пределы Москвы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и принимать в них участие. Кроме того, два раза в месяц ей необходимо отмечаться в органах ФСИН.