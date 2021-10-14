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Глава «Альянса врачей» Васильева получила год ограничения свободы по «санитарному делу»

Глава «Альянса врачей» Васильева получила год ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы приговорил главу «Альянса врачей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по «санитарному делу».

Васильеву признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, сообщили в пресс-службе суда.

В соответствии со ст. 53 УК РФ («Ограничение свободы»), Васильевой запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, менять место жительства без разрешения, покидать пределы Москвы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и принимать в них участие. Кроме того, два раза в месяц ей необходимо отмечаться в органах ФСИН.