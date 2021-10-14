Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкционный список против РФ

Решение Совета ЕС расширить список находящихся под санкциями граждан РФ за некую «угрозу территориальной целостности Украины» является лицемерием и играми Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая на Евразийском женском форуме, спикер ведомства отметила, что решения о санкциях, принятые в обход Совбеза ООН, являются нелегитимными с международно-правовой точки зрения.

«Это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву», — высказалась Захарова.

Дипломат добавила, что таким образом ЕС подал сигнал Киеву, поощряющий саботирование Минских соглашений.

Ранее пользователи Facebook обвинили ЕС в лицемерии после санкций против России. Комментаторы отметили, что Россия играет по правилам Евросоюза и постоянно получает пощечины.