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Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкционный список против РФ

Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкционный список против РФ

Решение Совета ЕС расширить список находящихся под санкциями граждан РФ за некую «угрозу территориальной целостности Украины» является лицемерием и играми Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая на Евразийском женском форуме, спикер ведомства отметила, что решения о санкциях, принятые в обход Совбеза ООН, являются нелегитимными с международно-правовой точки зрения.

«Это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву», — высказалась Захарова.

Дипломат добавила, что таким образом ЕС подал сигнал Киеву, поощряющий саботирование Минских соглашений.

Ранее пользователи Facebook обвинили ЕС в лицемерии после санкций против России. Комментаторы отметили, что Россия играет по правилам Евросоюза и постоянно получает пощечины.