ФСБ задержала вербовщиков террористов во Владимирской области

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад» во Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Было установлено, что сторонники радикального ислама занимались вербовкой жителей России в структуру террористической организации, публично призывали к террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержаны четыре иностранца, причастные к деятельности указанной ячейки, изъяты средства связи и иные материалы, подтверждающие противоправность их действий», — отмечается в сообщении службы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») в отношении лидера группы. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.