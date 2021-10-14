Сообщения о возможной отставке главы Хакасии Коновалова оказались слухами

Сообщения СМИ о возможной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова не имеют ничего общего с действительностью, сообщила его пресс-служба.

По словам представителя Коновалова, подобные сообщения оказались обыкновенными слухами. Источником таких данных всегда являются анонимы, резюмировала пресс-служба в беседе с РИА Новости.

Ранее издание РБК со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Кремле запланировали досрочную отставку главы Хакасии, члена КПРФ Валентина Коновалова, полномочия которого истекают в 2023 году. По словам собеседника издания, он якобы может покинуть свой пост зимой-весной 2022 года.

Стоит отметить, что Коновалов одержал победу на выборах главы региона в 2018 году.