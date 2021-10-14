Без мата и аплодисментов. Депутатов Саратовской облдумы хотят «обуздать» новым регламентом

Времена жарких словесных баталий и, в некоторых случаях, шоу с рукоприкладством могут остаться в прошлом для депутатов Саратовской областной думы.

Утром, 14 октября, на заседании рабочей группы комитета по госстроительству и МСУ Саратовской облдумы представили проект поправок в региональное законодательство. Разработанный по инициативе спикера Заксобрания Александра Романова законопроект направлен на контроль поведения депутатов и проведения парламентских мероприятий.

Оставь транспарант, всяк сюда входящий

Если предложенные правки примут, то парламентариям придется отказаться от «вспомогательных» вещей, а именно: в здание Заксобрания запретят приносить плакаты, транспаранты, мегафоны (или другие звукоусиливающие средства).

Любителям отстаивать свою точку зрения криками с места или бурно аплодировать невесть чему тоже придется скорректировать привычки. Естественно, согласно правкам, нельзя выступать без дозволения председателя, как и прерывать его речь.

Таким образом, законотворцам позволят выступать с места в зале (с разрешения председательствующего) или с трибуны. За нарушение нового регламента шебутным депутатам будет грозить административная ответственность.

Следить за прилежным поведением парламентариев обяжут специальную мандатную комиссию. Она же будет наделена правом самостоятельно составлять административные протоколы и, обходя облдуму, отправлять их напрямую в суд.

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И треснул мир Саратовской думы напополам

Нововведения категорически не устроили депутатов от КПРФ. Коммунисты возмутились тому, что из-за предлагаемых ограничений возможность дискутировать канет в лету, а штрафы будут налагать за незначительные «проступки».

На претензии «красных» отреагировал первый зампред облдумы Алексей Антонов. Единоросс посоветовал несогласным с новым регламентом собираться в гайд-парках и там демонстрировать силу голосовых связок.

Антонова поддержал однопартиец Сергей Гладков заявив, что законопроект поможет сдерживать излишне эмоциональных народных избранников и искоренит практику «хамства и обзывательства».

На этом прения не закончились. Членам «ЕР» ответил депутат от КПРФ Александр Анидалов. Он заподозрил, что правки дадут думскому большинству легальную возможность «закрыть рты» всем несогласным.

«Что делать парламентарию, которому не дают слово, идти на нарушение?» — задал коммунист вопрос зампреду облдумы от «ЕР» Ольге Болякиной.

vk.com / Николай Бондаренко

Женщина возразила, что ситуации, когда хоть кого-то обделили возможностью высказаться, не случалось никогда. Слова Болякиной произвели эффект взорвавшейся бомбы в рядах коммунистов. Анидалов и присоединившийся к нему однопартиец Николай Бондаренко стали яростно обвинять единороссов в откровенном лукавстве.

«Вот таким орущим слово никто давать не будет», — тут же сдал намерения думского большинства председательствующий Николай Бушуев («ЕР»).

Бондаренко закричал, что единороссы не оставляют выбора, и депутатам придется идти на нарушения. Коммунист добавил, что штрафы стоят того, чтобы залезть в кредит для их выплаты, но зато сохранить право выражать свое мнение так, как ему удобно. И поклялся Лениным, что так и сделает.

В итоге после длительных и жарких споров, законопроект вынесли на рассмотрение профильного комитета.