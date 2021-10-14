Систему QR-кодов введут в Кабардино-Балкарии с 15 октября

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение ввести систему QR-кодов для посещения заведений общественного питания с 15 октября.

Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков. С 15 октября жители Кабардино-Балкарии при посещении кафе и ресторанов должны будут предоставить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенной болезни. Мера также касается заведений культуры и спортивных объектов, рассказали в пресс-службе регионального главы и правительства.

Сотрудники организаций, где введут систему QR-кодов, будут просить показать один из следующих документов. Речь идет о сертификате, подтверждающем завершенный цикл вакцинации от заболевания, отрицательном результате ПЦР-тестирования, который сделан не ранее чем за 72 часа до посещения. Кроме того, можно будет предоставить документ о перенесенной болезни в течение последнего полугода.

Эффективной защитой от заражения коронавирусом и развития осложнений является прививочная кампания. Процедуру могут пройти жители во всех российских регионах.