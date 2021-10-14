Власти Пензенской области ввели QR-коды для посещения ресторанов

Систему цифровых кодов ввели в Пензенской области с 13 октября для посещения предприятий общественного питания. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Мельниченко.

Согласно документу, который размещен на сайте правительства Пензенской области, граждан будут допускать в точки общественного питания по предъявлению QR-кода о вакцинации против коронавируса. Также возможно предъявление справки о перенесенном COVID-19 не более шести месяцев назад.

Правила распространяются на все предприятия общественного питания. Однако под исключения попадают фудкорты, деятельность которых ранее была приостановлена. Соответствующие требования действуют для лиц, достигших 18 лет.

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.