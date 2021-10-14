Аналитик Антипов напомнил о наличии всех доказательств непричастности РФ к трагедии MH17

Запад не желает услышать истинные причины крушения малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Независимый аналитик прокомментировал саммит Украина — Евросоюз, который прошел 12 октября. Стороны призвали Россию признать «ответственность» за трагедию 2014 года и продолжить трехсторонние переговоры с Нидерландами и Австралией, а также способствовать наказанию виновных в деле MH17. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел подобное обращение недопустимым и отметил, что крушение произошло на территории Украины.

Юрий Антипов напомнил западным странам неудобную правду о роли России в деле MH17. Аналитик ответил на очередной антироссийский выпад и усомнился в адекватности европейской юриспруденции.

«Россия привела массу доказательств, что все представленное Голландией и Украиной — фальсификация», — поделился эксперт с «Народными Новостями».

Причастность РФ не подтвердилась, подчеркнул Антипов. Аналитик напомнил, что Москва обнародовала данные по локаторам, которые обнаружили украинские военные самолеты.

Проблема заключается в игнорировании Западом доказательств российской стороны. Голландские следствие и суд не заинтересованы в установлении реальных причин падения авиалайнера, заключил эксперт.

Самолет рейса MH17 разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 298 человек, включая экипаж авиалайнеры. Никто из них не выжил в результате крушения.