Невролог Шубин заявил об эффективности ибупрофена при артрозе

Самым эффективным обезболивающим лекарственным препаратом при артрозе является ибупрофен. Такое мнение выразил врач-невролог Дмитрий Шубин.

Артроз — это заболевание суставов, которое особенно распространено у людей в пожилом возрасте. Он сопровождается сильными болевыми ощущениями, которые необходимо снимать препаратами. Для этого применяются парацетамол и ибупрофен. По мнению Шубина, последний обладает более сильным эффектом.

При этом врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил, что постоянно принимать ибупрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные медикаменты, не рекомендуется. Препараты могут привести к развитию побочных эффектов. В связи с этим обезболивающее допустимо принимать от трех до пяти дней. При длительных болях необходимо обратиться к специалисту, подытожил Шубин.

При артрозе в основном поражается хрящевая ткань суставов. Симптомами заболевания являются болевые ощущения и припухлость на местах воспалений.