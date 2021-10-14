Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Невролог Шубин заявил об эффективности ибупрофена при артрозе

Невролог Шубин заявил об эффективности ибупрофена при артрозе

Самым эффективным обезболивающим лекарственным препаратом при артрозе является ибупрофен. Такое мнение выразил врач-невролог Дмитрий Шубин.

Артроз — это заболевание суставов, которое особенно распространено у людей в пожилом возрасте. Он сопровождается сильными болевыми ощущениями, которые необходимо снимать препаратами. Для этого применяются парацетамол и ибупрофен. По мнению Шубина, последний обладает более сильным эффектом.

При этом врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил, что постоянно принимать ибупрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные медикаменты, не рекомендуется. Препараты могут привести к развитию побочных эффектов. В связи с этим обезболивающее допустимо принимать от трех до пяти дней. При длительных болях необходимо обратиться к специалисту, подытожил Шубин.

При артрозе в основном поражается хрящевая ткань суставов. Симптомами заболевания являются болевые ощущения и припухлость на местах воспалений.