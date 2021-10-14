Роспотребнадзор увеличил охват вакцинации отдельных категорий граждан в Красноярском крае

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю внесло изменения в постановление главного санитарного врача региона, касающееся вакцинации отдельных категорий граждан. Соответствующее сообщение было размещено на канале ведомства в мессенджере Telegram.

Согласно внесенным изменениям, охват профилактическими прививками по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80% от общей численности. Постановление ведомства вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

Отмечается, что новые изменения затронут сотрудников государственных служб, а также лиц, проживающих в социальных учреждениях. Кроме того, обязательная вакцинация введена для граждан, работающих вахтовым методом.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает телеканал «360», беременность не является противопоказанием к прививке.