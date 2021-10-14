Три новых суперсервиса появятся на портале «Госуслуги» в 2022 году

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск трех новых суперсервисов на портале «Госуслуги».

Правительство РФ планирует запустить их уже в 2022 году, отметил Чернышенко в беседе с ТАСС. Прежде всего, на портале внедрят сервис «Трудовая миграция онлайн». Через него можно будет осуществлять поиск вакансий, заключать трудовой договор и проходить интервью в формате онлайн.

Также появятся «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». Он будет использоваться для оформления транспортных накладных в электронном формате, цифровых путевых листов и особых разрешений на перемещение груза. Третьим сервисом станет «Цифровое строительство», через которое можно будет получить комплексные услуги по подготовке к капитальному строительству, сообщает телеканал «360».

Кроме того, у приложения «Госуслуги Авто» обновились функции. Теперь у автовладельцев есть доступ к документам в цифровом формате и новым сервисам.