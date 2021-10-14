Тренер «ПСЖ» Почеттино назвал Роналду великим игроком

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино назвал нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии великим игроком, который каждый год показывает отличную игру. Однако, как считает аргентинский специалист, «Золотой мяч» все равно должен достаться аргентинцу Лионелю Месси.

Почеттино отметил, что в тройке претендентов на награду: форвард «Баварии» Роберт Левандовский, нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду и аргентинец Месси.

«Если бы не тренировал Месси, то все равно отдал бы "Золотой мяч" ему. Левандовски должен был бы быть вторым, а третьим поставил бы Криштиану», — цитирует Почеттино Cope.

Месси 10 августа заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию пролонгации на один сезон. Ранее руководство сине-гранатовых официально объявило, что не сможет подписать новое соглашение с аргентинцем, хотя до этого стороны договорились о пятилетнем контракте. Роналду вернулся в стан "красных дьяволов", где играл с 2003 по 2009 год.