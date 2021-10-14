Экспресс-тест президента Латвии на коронавирус показал положительный результат

Президент Латвии Эгилс Левитс сдал экспресс-тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщила пресс-служба главы государства.

Помимо этого, уточняется, что 13 октября вечером Левитс вернулся из Швеции и сделал экспресс-тест. В пресс-службе добавили, что сегодня президент собирается сдать ПЦР-тест. На фоне положительного результата отменена встреча латвийского лидера с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Уточняется, что Левитс лично позвонил своему коллеге. Однако визит Кариса в Латвию не отменен, его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Ранее весной этого года президент Латвии стал «амбассадором вакцинации» вместе с другими государственными лидерами. Он публично привился вакциной от коронавируса Astra Zeneca.

В конце августа Кариса избрали на пост президент Эстонии, а уже 11 октября он вступил в должность. Таким образом глава государства сменил Керсти Кальюлайд.