«Последние подонки»: Муж Собчак впервые высказался после смертельного ДТП в Сочи

Театральный режиссер Константин Богомолов прокомментировал смертельное ДТП в Сочи, в которое 9 октября по пути в аэропорт попала его супруга Ксения Собчак. В своем Instagram он назвал историю ужасной трагедией и осудил тех, кто пытается использовать аварию, чтобы расквитаться со скандальной телеведущей.

«Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь - использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал муж Собчак.

Prt Scr instagram.com / @konbog75

Напомним, 9 октября водитель Mercedes, который вез Ксению Собчак в аэропорт Сочи, решил обогнать автобус в неположенном месте. На встречке он лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. В результате аварии одна из пассажирок второго авто скончалась на месте, другую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Собчак при этом получила сотрясение мозга и множественные травмы, но тут же пересела в другую машину, добралась до места назначения и улетела в Москву. За что и получила порцию негатива в интернете.

Вину за аварию на себя взял водитель Mercedes Олег Цой. Против него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, приведшее по неосторожности к смерти человека. Саму Собчак вызывали на допрос.