Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и попал в топ-5 снайперов НХЛ

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в первой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), благодаря чему вышел на чистое пятое место в списке снайперов лиги. На счету россиянина 732 заброшенные шайбы — это на одну больше, чем у великого канадца Марселя Дионна.

Как отмечает официальный сайт вашингтонского клуба, по итогам прошедшего матча 36-летний россиянин стал четвертым игроком в истории НХЛ, который выходил на лед более чем в 150 матчах за профессиональную карьеру в заокеанской лиге с несколькими голами в одной встрече. По этому статистическому показателю в топ-3 в настоящее время — Уэйн Гретцки (189), Бретт Халл (158) и Марио Лемье (154).

Трехкратный чемпион мира Овечкин в летнее межсезонье подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на пять лет, за этот период форвард заработает 47,5 миллиона долларов.