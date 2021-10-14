Дипломат Воронцов отметил отсутствие доказательств наличия российских войск в Донбассе

Нет убедительных доказательства «присутствия» российских военных на востоке Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя делегации РФ Константин Воронцов.

Дипломат заявил, что попытки приписать России военное вмешательство в события на юго-востоке Украины не прекращаются. При этом Киев не предоставил Москве ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск в Донбассе, так как их там никогда и не было, подчеркнул Воронцов.

События на юго-востоке Украины являются внутренним конфликтом страны, подчеркнул он. Российский дипломат призвал украинских коллег не искать причины сложившейся на Украине ситуации во внешних факторах, а сосредоточиться на реформах внутри страны — в частности, здравоохранения. Воронцов подчеркнул, что ключом к урегулированию конфликта в стране является прямой конструктивный диалог Киева с представителями Донецка и Луганска.