Путин сообщил о наблюдении России за госдолгом США

Президент России Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Он сообщил об отношении властей страны к госдолгу Соединенных Штатов.

Путин объяснил, что его увеличение напрямую связано с ростом инфляции, скорость которого сегодня бьет все рекорды. По его мнению, это подрывает доверие к американской валюте. Люди не понимают, что американские власти будут делать со столь колоссальным долгом и какие они осуществят манипуляции с долларом. Однако от экономики США зависит весь мир, считает Путин.

«Соединенные Штаты — крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика…», — сообщил Путин журналистке.

В связи с заинтересованностью России в отсутствии волнений на мировом рынке Москва вынуждена следить и за госдолгом США. По словам Путина, руководство страны внимательно анализирует ситуацию и при необходимости предпринимает определенные действия, чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.