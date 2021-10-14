Итальянский посол в РФ заявил о помощи Рима в признании «Спутника V» в ЕС

Итальянские власти не признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза, но сделают все возможное для ее признания. Об этом заявил итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.

Италии сложно идти по пути Венгрии, так как она сильно встроена в Евросоюз и уважает его регуляторные процедуры, заявил дипломат, отвечая на вопрос, планирует ли Италия принять «Спутник V» на национальном уровне. Об этом информирует РИА Новости.

Стараче подчеркнул, что итальянские власти приложат все усилия для решения вопроса о признании российской вакцины в ЕС, сыграв свою роль в технических консультациях. Он отметил, что в Италии хотят, чтобы процесс принятия решения произошел как можно быстрее.