ГИБДД перекрыла часть кольцевой дороги из-за густого тумана в Екатеринбурге

Движение на участке от Полевского тракта до Медного закрыли в целях безопасности из-за плохой видимости. На дорогу опустился густой смог из-за горения торфяников в одном из городских микрорайонов.

О сильном смоге в городе стало известно еще 11 октября. В ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что густой туман вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный.

Горожанам посоветовали держать закрытыми окна помещений в ночные и утренние часы, чаще проводить уборку и увлажнять воздух. Открытые форточки во время проветривания непременно занавешивать мокрой тканью.

Жителей призвали употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, по возможности перестать курить сигареты и употреблять алкогольные напитки на время смога, воздержаться от длительных прогулок по улицам. Открытого горения нет, угрозы жителям нет, информировали в ведомстве.