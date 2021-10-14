Путин отказался создавать Навальному эксклюзивные условия в колонии

Российские власти не собираются создавать эксклюзивные условия для нарушителей закона, в том числе для блогера Алексея Навального, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в интервью журналисту американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл ответил на вопрос о готовности улучшить «не самые лучшие условия для жизни» Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью», — подчеркнул российский лидер.

Путин ранее подчеркнул, что Навальный находится в колонии не из-за своей политической деятельности, а за уголовные преступления. Блогер, дважды условно освобожденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Его задержали в конце прошлого года в московском аэропорте, а через полтора месяца суд вынес решение о замене условного срока на реальный.