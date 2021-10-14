Спецпредставитель США Эберхардт потребовал от России убрать ракеты из Европы

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от России убрать из Европы якобы размещенные там ракеты, которые противоречат Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос об отношении президента США Джо Байдена к предложению российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали их», — подчеркнул он.

Делегации из России и США встретились для обсуждения этого вопроса 28 июля в Женеве. Тогда лидеры стран выяснили и обговори подходы обоих государств к сфере стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и возможные способы и пути снижении рисков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее констатировал, что переговоры были конструктивными.