Путин поручил создать эскадрилью для тушения пожаров из 22 самолетов и вертолетов

Российский лидер Владимир Путин поручил создать в России пожарную спецэскадрилью, в составе которой будет 22 самолета и вертолета.

«Ростех» подтвердил информацию о том, что такое поручение есть. Об этом рассказали РИА Новости два источника в профильных ведомствах.

«Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т», — заявил один из собеседников.

По информации другого источника, создание эскадрильи профинансирует Фонд национального благосостояния, а за текущее содержание и финансирование возьмется госкорпорация «Ростех». В основе группировки планируется взять вертолеты Ка-32А11М и самолеты Бе-200. В «Ростехе» отметили, что необходимо наращивать группировки специальных воздушных средств для тушения пожаров.