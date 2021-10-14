Путин заявил о подрыве региональной стабильности из-за создания AUKUS

Создание США, Австралией и Великобританией блока AUKUS подрывает региональную стабильность, заявил президент России Владимир Путин.

Путин ответил на вопрос журналистки CNBC Хедли Гэмбл о том, озабочен ли он блоком AUKUS, создает ли союз «потенциальную напряженность» и может ли это привести к новой холодной войне. Путин подчеркнул, что «дружить против кого-то» плохо, и отметил, что создание подобных AUKUS блоков «подрывает региональную стабильность».

«Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим, и о которой мы все заботимся», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду, что ситуация не будет вызывать «дополнительных напряжений в регионе» и не станет развиваться по непредсказуемому сценарию.